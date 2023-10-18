Bakan Belarra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün (hükümetteki) ortağımız Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen bu planlı soykırıma karşı mücadelede daha ciddi davranmamızı istedim. Bunun için de İsrail devletiyle diplomatik ilişkilerimizi acilen askıya almamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belarra, bu "soykırım"ın siyasi sorumlularına karşı örnek teşkil edecek ekonomik yaptırımların uygulanması için Avrupa düzeyinde bir görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulandığını hatırlatan Belarra, "Bence bunları İsrail'e, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya, onun savunma bakanına ve Filistinlilere toplu bir ceza uygulamaya karar veren diğer siyasi sorumlulara karşı uygulamakta çok geç kalıyoruz." diye konuştu.

Belarra, sivil halka yönelik yoğun bombalama, su ve elektrik kesintileri de dahil olmak üzere uygulanmakta olan toplu cezalandırmanın uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanması çağrısını da yapan Belarra, "Ayrıca acil bir silah ambargosuna da ihtiyacımız var. Avrupa özerk hareket edebilir, etmeli ve barışı aramalıdır." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.