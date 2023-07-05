İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir kumsalda dev bir ispermeçet balinası ölü bulundu. Las Palmas Üniversitesi'ndeki Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Antonio Fernandez Rodriguez, ekibiyle birlikte balinanın ölüm nedenine yönelik çalışma başlattı.

Sindirim probleminden şüphelenilerek yapılan incelemede balinanın bağırsağında sert bir cisim olduğu fark edildi. Çıkarılan cismin genellikle 'yüzen altın' olarak bilinen akamber olduğu tespit edildi.

Balinanın bağırsağından çıkarılan akamberin yaklaşık 500 bin euro (14 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.

Enstitü Başkanı Rodriguez, “Çıkardığım yaklaşık 50-60 santimetre çapında, 9,5 kilogram ağırlığında bir taştı. Sahile döndüğümde herkes izliyordu ama elimdekinin akamber olduğunu bilmiyorlardı” dedi.

Akamberin satışa çıkarıldığı, gelirin 2021'de Kanarya Adalarına bağlı La Palma'da 800 milyon eurodan fazla hasara yol açan yanardağ patlamasından etkilenenler için kullanılacağı kaydedildi.

Sandal ağacı gibi odunsu kokusuyla parfümcülerin 'kutsal kasesi' olarak nitelendirilen akamber, 'balina kusmuğu' olarak da biliniyor.

İspermeçet balinalarının bağırsaklarındaki bazı katı maddelerin dışarı (suya) atılmasıyla bulunan akamber, fazla büyümesi durumunda bağırsağı yırtarak ölüme de yol açabiliyor.