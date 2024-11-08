Valensiya'da bir yandan arama ve kurtarma, diğer yandan sokaklar ve evlerdeki çamuru temizleme çalışmaları devam ederken bölgedeki güvenlik sorunu ise halen çözülemedi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre "afet bölgesi" ilan edilen Valensiya'da 52'si son 24 saatte olmak üzere 253 kişi yakalandı, bu şüphelilerin 100'den fazlası cezaevine gönderildi, diğerleri de gözaltında tutuluyor.

Sel felaketi sebebiyle sadece Valensiya'daki ölü sayısı 215'e ulaştı, bunlardan 208'inin otopsinin, 167'sinin de kimlik tespitinin yapıldığı açıklandı.

Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgesindekilerle ülke genelinde selde hayatını kaybedenlerin sayısı 223'e çıktı, 78 kişi halen kayıp.