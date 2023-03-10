Alithia gazetesi, İspanyol akbabanın, alışıldık olmayan bir şekilde Baf ormanına konması ve günlerce aynı yerde kalması nedeniyle yetkililerin harekete geçtiğini yazdı.

Gazete, Sivil Savunma Teşkilatı’na ait iki drone ve Avcılık Dairesi’nin yardımlarıyla, akbabanın, dün ulaşılmaz bir alanda olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Uzun süren çabaların ardından akbabanın kurtarıldığını ve incelenmek üzere özel bir veteriner kliniğine götürüldüğünü belirten gazete, akbabanın dikenli çalılarda mahsur kaldığını yazdı.