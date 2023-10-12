İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşından da haber alınamıyor.

104 Yaşında rekor kırmıştı... Dün hayatını kaybetti... 104 Yaşında rekor kırmıştı... Dün hayatını kaybetti...

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