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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşından da haber alınamıyor.

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