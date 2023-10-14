İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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