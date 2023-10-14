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Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

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