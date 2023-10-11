Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı sürdü.. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu.

İşte dakika dakika yaşananlar...

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

09.10: İsrail ordusu Gazze sınırına 300 bin askerin konuşlandırıldığını ve hükümetten talep gelmesi halinde kara operasyonunun başlayacağını açıkladı.

08.37: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

08.33: Eski hamas lideri Halid Meşal Filistin'e destek için Arap ülkeleri genelinde, cuma günü protesto çağrısı yaptı.

İSRAİL ORDUSUNUN KAYBI 169

08.00 İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.

Öte yandan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğu kaydedildi.

HAMAS: DİRENİŞİN İSRAİLLİ ESİRLERİ ÖLDÜRMESİ YA DA İŞKENCE YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

04:00 Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

BIDEN: KATIKSIZ KÖTÜLÜK

03:00 ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın ABD müttefiki İsrail'e yönelik saldırılarını "katıksız kötülük" olarak niteleyerek kınadı ve Washington'un bölgeye daha fazla askeri varlık göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Biden, Filistinli militan grubun aileleri öldürmek ve kadınlara tecavüz etmek gibi çeşitli vahşet eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hayatta öyle anlar vardır ki, bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, bu dünyaya kötülük salınır. Bu katıksız bir kötülük eylemidir." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Cumartesi günkü saldırılarda en az 14 Amerikalının öldüğünü ve bir kısmının da İsrail'in Gazze'ye yaklaşan saldırılar konusunda sivilleri uyarmaması halinde rehineleri öldürmekle tehdit eden Hamas tarafından esir alındığını söyledi.

01:27 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

ABD'NİN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'DE

00:50 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgede gerilimi tırmanmak isteyen bir aktörü caydırmak amacıyla Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bölgedeki kuvvetler arasında 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla ABD Donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ile Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Bölgedeki mevcut savaş filolarını takviye etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15, F-16 ve A-10'ların hızlı bir şekilde sahaya intikali de dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki, duruşunu artırma çabaları devam etmektedir."

AMERİKAN MÜHİMMATI YÜKLÜ İLK UÇAK İSRAİL'E İNDİ

00:40 İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

00:35 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu. Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL POLİSİ: 2 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

00:30 İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Silvan'da İsrail güçlerine büyük havai fişek atılması ve taş atılması gibi şiddetli olaylar yaşandığı ve o esnada olay yerindeki güçlere kısa mesafeden doğrudan havai fişek atıldığı ve bir polisin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "polislerin karşılık verdiği, iki saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve daha sonra bu saldırganların öldüğü" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ardından Doğu Kudüs'teki pek çok mahallede İsrail polisiyle çatışmalar yaşanıyor.

ABD: İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DESTEKLERİMİZİ ARTTIRDIK

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "ABD, Demir Kubbe için mühimmat ve önleyicileri artırdı. Başkan (Joe Biden) kısa bir süre önce İsrail'in ihtiyaç duyacağı ek yetenekler hakkında konuşmak üzere Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ve şimdi Başkan'ın talimatıyla, İsrail'in şehirlerini, vatandaşlarını ve ayrıca İsrail'de çalışan ve seyahat eden birçok ABD vatandaşını savunmak için bu kritik varlıkların tedarikini sürdürmesini sağlamak amacıyla Kongre ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hamas saldırılarında en az 14 ABD'linin öldüğünü anımsatan Sullivan, 20'nin üzerinde ABD vatandaşından ise henüz haber alınamadığını kaydetti.

İSRAİL'DE ÖLENLERİN SAYISI BİN 200'Ü GEÇTİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının güncel verilere göre 1200'den fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, saldırılar sırasında Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin sayısının da 200'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.