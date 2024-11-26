İsrail medyasının bildirdiğine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Lübnan ile ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Ateşkes anlaşmasının çarşamba günü yürülüğe girmesi beklendiği aktarıldı.

Netanyahu'dan ilk açıklamalar

İsrail basını tarafından Lübnan ile anlaşmaya varıldığı haberinin verilmesinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir dizi açıklamada bulundu.

Netanyahu, Gazze'deki kalan rehineleri geri getirme konusunda kararlı olduğunu söylediği açıklamasında, Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdüklerini ifade etti.

Ayrıca Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması durumunda tekrar saldıracaklarını söyledi.

“Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor”

Açıklamalarında Netanyahu, kabinesine ateşkes taslağını sunacağını söyleyerek, 'Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor' ifadelerinde bulundu.

Netanyahu, 'Ortadoğu'nun çehresini değiştirdiklerini' ifade etti.

“Kararlı bir şekilde vuracağız”

Netanyahu, ABD ile tam koordinasyon halinde olduklarını vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri ile tam koordinasyon halinde, tam askeri hareket özgürlüğümüzü koruyoruz. Hizbullah anlaşmayı ihlal ederse veya yeniden silahlanmaya çalışırsa, kararlı bir şekilde vuracağız" şeklinde konuştu.

'Ateşkesin 3 nedeni var'

Lübnan ile ateşkes yapılmasının 3 nedeni olduğunu söyleyen Netanyahu, nedenlerin 'İran'a odaklanmak, azalan silah stoklarını yenilerken orduya dinlenme fırsatı vermek ve Hamas'ı izole etmek olduğunu söyledi.