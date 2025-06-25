Buna göre okullarda eğitim devam edecek, iş yerlerinde çalışmaya geri dönülüyor. Ayrıca sanat, kültür ve spor toplu faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hava sahasının sabah saatlerinde açılmasının ardından uluslararası havayolu şirketlerinin ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını, bu kapsamda havalimanı çalışma saatlerini uzatacaklarını duyurdu.

İsrail’in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, İsrail’in İran’a saldırılarının başlamasının ardından günlerce kapalı kalmış, yurtdışında mahsur kalan İsrailliler için çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilmişti.