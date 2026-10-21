Politis söz konusu habere dayanarak, anlaşmanın Güney Kıbrıs ve İsrail Savunma Bakanlığı arasındaki son düzenlemeler tamamlandığı zaman, önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiğini yazdı.

Anlaşma çerçevesinde, “Israel Shipyards” şirketinin Rum deniz kuvvetlerine “Rafael” şirketinin silah sistemlerini taşıyacak botlar tedarik etmesinin beklendiği belirtildi.

Haberde, “Israel Shipyards ile Rafael” isimli İsrail şirketlerinin Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerle de alakalı silahlanma programları konusunda geçmişte de iş birliği yaptıkları kaydedildi.

“Israel Shipyards” şirketinin on yıldan daha kısa süre önce Rum Yönetimine sözde Rum Münhasır Ekonomik (MEB) bölgesinin korunması için devriye botu, yönetim ve kontrol sistemleri ayrıca Typhoon isimli iki deniz silah sistemi teslim ettiği de anımsatıldı.

Devletlerarası bir anlaşmayla (G2G) ileriye götürülen bu yeni inisiyatifin, iki ülke arasındaki savunma, diplomatik ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.