Üstel açıklamasında şunları söyledi:

İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak sarfedilen sözleri esefle kınıyoruz.

Gazze’de çocukları, tereddüt etmeden öldüren bir zihniyetin diplomasiden yoksun hakaretleri, nasıl bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermektedir.

Masum sivillerin kanını tereddüt etmeden dökmeyi meziyet sananların tehditleri, Türk Milletini asla korkutamaz…

Dünyanın her yerinde yaşanan savaşlara karşı duran, barış çağrıları yapan, mazlumların sesi olan, Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı olduğundan farklı gösterme çabaları nafiledir.

Bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum ki Kıbrıs Türk Halkı, her zaman olduğu gibi her yerde ve her koşulda ayrılmaz bir parçası olduğu Türk milletinin yanındadır…