Fileleftheros gazetesi, İsrail’in savunma sanayisinin sürekli AB topraklarına yayılma çabası içerisinde olduğunu, Güney Kıbrıs’ın da İsrail’in bu alanda işbirliği yapabileceği ülkelerden biri olduğunu belirterek, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un geçen hafta Rum lider Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, İsrail savunma sanayisinin Güney Kıbrıs’ta imalat alanları oluşturma yönünde bir talebi bulunduğunu belirtirken Güney Kıbrıs’ın bu tür bir iş birliğinden büyük ekonomik fayda sağlayabileceği yorumunda bulundu.

AB’nin bir silahlanma çabası içerisinde olduğunu ve İsrail’le siyasi düzeyde ilişkiler nasıl olursa olsun savunma sanayi ticaretinin bu gelişmelerden etkilenmediğini savunan gazete, İsrail savunma şirketlerinin AB ülkelerinde gösterdikleri faaliyetlere şirket isimleri ve ülkeleri de dahil ederek ayrıntılı şekilde yer verdi.