Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre İstanbul Adalar’da bugün birkaç saat arayla üç deprem meydana geldi.

Bunların ilki saat 15.05’te 1.5 büyüklüğünde, 14.69 kilometre derinlikte oldu.

Saat 16.08’deki depremin büyüklüğü ise kayıtlara 2.2 olarak geçti. Bu sarsıntının derinliği ise 9.51 kilometreydi.

Saat 17.03’te ise yine Marmara Denizi’nde, bu sefer Yalova - Çınarcık açıklarında deprem oldu; büyüklüğü 2.6 olarak açıklanan depremin derinliği 6.86 kilometre.

Saat 17.13'te Adalar'da 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Ardından yine Adalar'da saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Saat 18:13'te Adalar'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.