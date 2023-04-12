Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, ülkenin turizm sektörü ile birlikte dünyanın ilk beş turizm fuarı arasında yer alan İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’nda temsil ediliyor.

İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda yapılan açılış törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bugün başladı. 12–15 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuar ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 33 bin 595 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamayı hedefliyor.

ATAOĞLU: “İSTANBUL EMİTT TURİZM FUARI’NIN ÖNEMİ BÜYÜK”

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin en büyük turizm pazarının Türkiye olduğunu belirterek, Emitt fuarı için geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Türkiye’nin KKTC turizmi için büyük önem taşıdığını ifade eden Ataoğlu, ambargodan dolayın adaya direkt uçuş olmadığını, uçakların touch-down yaparak adaya uçabildiğini kaydetti. KKTC’ye THY, Pegasus ve Anadolu Jet tarafından uçuşlar yapıldığını beliren Ataoğlu, ancak bilet fiyatların yüksek olduğunu anlattı. Ataoğlu, KKTC’li iş insanları tarafından kurulan yeni hava yolu sayesinde fiyatların aşağı çekileceğini ifade etti.

İstanbul Emitt Turizm fuarı aracılığı ile tüm Türkiye pazarının KKTC destinasyonuna öncelik vermesi için her yıl turizm sektörü ile birlikte daha iyi hazırlandıklarını dile getiren Ataoğlu, turizm alanında en fazla turist aldığımız ülkenin Türkiye olması nedeni ile bu fuarın anlamının büyük olduğunu söyledi.

“REKLAM FİLMLERİMİZ 4 ÜLKEDE GÖSTERİMDE”

Türkiye de reklam ve tanıtımlara geçmiş yıllarda çok fazla önem verilmediğini de ifade eden Ataoğlu, artık Türkiye’de önemli bir reklam kampanyası yürüttüklerini ve bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini söyledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile çok iyi bir iş birliği yaptıklarına vurgu yapan Ataoğlu, bu yıl Türkiye’nin desteği ile yeni bir tanıtım filmi çektiklerini, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere’de bu filmlerin yayınlandığını ifade etti.

“TURİZM PAYDAŞLARIMIZ DA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR”

Emitt Fuarında birçok acente ve tur operatörleri ile de bir araya geleceğini belirten Ataoğlu, burada yapılacak iş birliği anlaşmalarının ülke turizmi adına çok önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok sayıda acente ve tur operatörleri ile Türkiyeli acenteleri bir araya getirdiklerini de kaydeden Bakan Ataoğlu, iki ülke acentelerinin gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerek se Türkiye’de toplantılar geçekleştirerek iş birliği alanını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Ataoğlu, 4 gün boyunca devam edecek olan İstanbul Emitt Turizm Fuarı’nda KKTC standını ziyaret eden kişilere gerek ülkemiz lezzetlerinden tattırma fırsatı bulurken, herkesi Kuzey Kıbrıs’ı görmeye davet etti.