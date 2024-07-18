Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Travel and Leisure'ın ödül töreni, ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Ödül, İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'a takdim edildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Büyükkaytan, dünya çapında rakipleriyle yarıştıkları oylamada birinci olmaktan ötürü memnun olduğunu belirtti.

Büyükkaytan, "Seyahat etmenin benzersiz bir hikaye olduğuna, her seyahatin farklı ihtiyaç ve beklentilere göre uyarlanmış kusursuz bir deneyim sunması gerektiğine inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, yolcu memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bu minvalde çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla sunduğumuz bu hizmetlerin bizzat yolcularımız tarafından takdir görmesi bizleri çok memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre yürütülen araştırmada havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.

Ankette oylamaya sunulan diğer havalimanları arasında Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan), Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Osaka Uluslararası Havalimanı (Japonya) yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisi anketine ilk kez 2021'de katılmış ve listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu.