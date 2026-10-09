Maltepe’de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı’nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yapt.

Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi.

Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.

Valilikten açıklama

Maltepe’de çöken binaya ilişkin enkaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği açıklama yayımladı.

Valilik tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

”Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi’ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmaları, son vatandaşımızın cansız bedenine saat 06.15’te ulaşılmasının ardından sona ermiştir.

Olayda;

Gülce Dora Turhan (2021)

Ahmet Muhammed İnan (2004)

Mesut Bilece (1986)

Hüseyin Özkurt (1960)

Zeynep İnan (2006)

isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir. Enkaz alanında enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir.

Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında;

Şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşlarımızı otellere yerleştirmiştir.

Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanmaktadır.

Afet Beslenme Grubu tarafından Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlarımıza beslenme hizmeti verilmektedir.

Arama ve kurtarma faaliyetleri; İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapılmıştır. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yıllar önce kaçak katlar için alınan yıkım kararı uygulanmadı

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, bina 1988 yılında zemin kat, artı iki kat olarak ruhsat aldı.

1989 yılında binaya bir kat kaçak katın eklendiği, tespit üzerine “Yapı Tatil Tutanağı” düzenlendiği, kaçak katın yıkılması yönünde encümen kararı alındığı ancak yıkılmadığı öğrenildi.

1990 yılında bu kez 3 kat kaçak yapıldığı ve yine aynı işlemlerin yapıldığı, yine kaçak katların yıkılması yönünde encümen kararı alındığı ancak bu kararın da uygulanmadığı ortaya çıktı.

Toplam 4 kaçak katı olan binanın “İmar Barışı” adı verilen uygulamadan da faydalanmadığı, kentsel dönüşümde de bir kişiyle anlaşamadığı için süreçlerin tamamlanmadığı kaydedildi.

Mimar ve şantiye şefi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bir cumhuriyet başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.