Burada çeşitli temaslarda da bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bu çerçevede bugün, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündeminde; “KKTC Gümrük Otomasyon Sistemi, Transit Veri Değişimi Anlaşması ve Uygulanması, Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerine doğrudan etki eden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının her yıl güncellenebilmesi için KKTC İdaresi ile bilgi paylaşım ağlarının oluşturulması” gibi konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Ayrıca, daha önceden planlanan ve limanlarımızda kullanılmak üzere bavul x-ray cihazlarının teslimatının önümüzdeki hafta gerçekleşeceği ve yine önümüzdeki hafta KKTC’de Gümrük alanında 1. Komite Toplantısı’nın yapılacağı da hatırlatıldı.

Görüşmede Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Mali Ataşe Sövüda Besimler eşlik etti.