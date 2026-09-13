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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayması sonucu Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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