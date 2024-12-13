Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024’e (Stratcom Summit 2024) katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yabancı ve Türk basınına demeç verdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" teması ile Rixos Tersane İstanbul'da yapılan zirveye katılan Ertuğruloğlu, yarın “Barış sürecinde dijital diplomasinin rolü” konulu bir konuşma yapacak.

Ertuğruloğlu bugün, İtalyan İl Giornale ve TRT Haber’e demeç verdi.

Zirvede, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt da katılımcı olarak bulunuyor.