Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Yeşilırmak, Lefke, Akdeniz, Gemikonağı, Salamis, Bostancı ve Zümrütköy’de metrekareye 1 kg yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 kg ile 1 kg arası yağış kaydedildi.