KENDİNDEN EMİNDİR

Kendinize güven duymak, emin olmak zihinsel olarak güçlü olmanın bir parçasıdır. Bu sizi rahatlatır ve başkalarıyla kıyas yapmanıza engel olur.

ÇALIŞKANDIR

Bir amaca hizmet etmek güçlü kadınlar için büyük önem taşıyor. Bu sebeple zihinsel olarak güçlü kadınlar gün içinde sürekli "Daha fazla ne yapabilirim?" diye düşünür.

POZİTİFTİR

Hayata olumlu bakmak her zaman mümkün olmasa da elimizden geldiğince bunu kullanmak bizi mental açıdan yükseltir. Güçlü kadınların birçoğu da bardağın dolu tarafını görerek sorunlarını daha hızlı çözebiliyor.

DÜRÜST VE KORKUSUZDUR

Zihinsel olarak güçlü kadınların birçoğu, insanların ne dediğini umursamaz, kendi doğrularıyla hareket eder. Zorbalığa boyun eğmeyen bu kadınlar, inandıkları şeyi sonuna kadar savunur.

Güçlü kadınlar korkularıyla ve sorunlarıyla yüzleşmekten kaçmaz, aksine onlarla savaşırlar.

KENDİNİ DE BAŞKALARINI DA ÖNEMSER

Kendiyle gurur duyan güçlü kadınlar, hayatlarındaki insanlar kadar kendilerini de önemserler. Sevecen, kibar ve çözümcü davranarak elinden gelenin en iyisini yaparlar.