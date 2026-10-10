Dernekten verilen bilgiye göre, törende konuşan İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, kadın emeğinin yalnızca ekonomik göstergelerle değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Kadın-emek mücadelesi bir var olma mücadelesidir, adil bir yaşam kurma çabasıdır.” dedi.

Derneğin 19 yıldır eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Bozkırlı, kadınların toplumsal yaşamda, üretimde ve karar mekanizmalarında eşit, özgür ve söz sahibi olduğu bir düzen hedeflediklerini kaydetti.

Fotoğraf yarışmasının kadınların üretimdeki yerini ve toplumsal mücadelesini görünür kıldığını belirten Bozkırlı, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda dayanışmanın ve ortak hafızanın görsel bir belgesi olduğunu söyledi. Bozkırlı, yarışmanın ana sponsoru Garanti BBVA’ya, fotoğraf sanatçılarına ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

-Yarışmada dereceye girenler

Yarışmada birincilik ödülü, “Athena Yansıma” adlı fotoğrafıyla Mehmet Binbaşı’nın oldu. Nazan Dinsev’in “Son Işığın Hasadı” adlı eseri ikincilik, Cem Cengiz’in kadın bir tamirciyi konu alan “Usta” adlı fotoğrafı ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Birincilik ödülünün 30 bin TL, ikincilik ödülünün 20 bin TL, üçüncülük ödülünün ise 10 bin TL olduğu yarışmada, toplam 60 bin TL para ödülü verildi.

Jüri Özel Ödülü, “Kuraklık” adlı fotoğrafıyla Şerif Özege’ye, İş Kadınları Derneği Özel Ödülü ise “Hellim Yaparken” adlı eseriyle Şaziye Kofalı Kurt’a verildi.

Kerim Belet, Sabiha Garabli, Aslıhan Taylan, Tijen Erol ve Ferit Akyüz’den oluşan jüri, yarışmaya gönderilen yüzlerce fotoğrafı değerlendirdi.

Kadınların tarım, sanayi, geleneksel üretim ve farklı çalışma alanlarındaki emeğini konu alan eserler, Lefkoşa Bedesten’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.