Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda yer alan panele, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, iş insanları ve üyeler katıldı.

Panelde, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren “Şampiyon Melekler” anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Panelin yöneticiliğini dernek yönetim kurulu üyesi Damla Fehmi Sertbay yaptı. Panelde, konuşmacı olarak Prof. Dr. Mete Feridun, Dr. Mertkan Hamit ve Dr. Fatma Coşar Kınış yer aldı.

SAYILI

Panelin açılış konuşmasını İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı yaptı. Sayılı, paneli, ekonomik dinamiklerin hem yerel hem de küresel etkilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlediklerini söyledi.

Sayılı, 2025 yılında, Orta Doğu'daki krizlerin Kuzey Kıbrıs’a yansımalarını daha derin hissetmeye başladıklarını ifade ederek, bölgede süregelen çatışmalar, enerji politikalarındaki belirsizlikler ve küresel ekonomik durgunluğun sadece dünya ekonomisini değil, ülkedeki ekonomik istikrarı da doğrudan etkilediğine işaret etti

Bu durumun, özel sektörün geleceğini, işverenlerin sürdürülebilir politikalarını ve çalışanların refahını ciddi anlamda tehdit ettiğine işaret eden Sayılı, Kıbrıs meselesinin ise 50 yıldır çözümsüz bir şekilde masada kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu tarihsel sorunun, sadece siyasal bir çıkmaz değil, aynı zamanda ekonomik gelişimi sınırlayan en büyük engellerden biri olduğuna dikkat çeken Sayılı, dünya hızla değişirken, Kıbrıs Türk halkının hala geçmişin gölgesinde çözümü beklediğini söyledi.

Artık bu bekleyişin yerini cesur, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik hamlelerin alması gerektiğine inanç belirten Sayılı, panelde konuşulacak konuların, bu hamlelerin temelini oluşturmasını temenni etti.

Sayılı, 6 Şubat deprem felaketinin 2. yıl dönümüne geldiklerini ifade ederek, “Bu büyük acının yankıları hâlâ hayatımızda. O gün yaşanan kayıpları unutmadık, yaralarını sarmaya çalışan insanlarımızı yalnız bırakmadık” dedi.

Doğal afetler kadar ekonomik krizlerin de bireylerin ve toplumların üzerinde kalıcı yaralar bırakabildiğine işaret eden Sayılı, bu nedenle ekonomide dayanıklılık, sosyal dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma gibi kavramları daha güçlü bir şekilde sahiplenmeleri gerektiğini söyledi.

Sayılı, ekonomiyi çok boyutlu ele aldıkları panelin, hem özel sektörün içinde bulunduğu çıkmazlara ışık tutacağına, hem de toplum olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak çözüm önerilerini ortaya koyacağına inandığını kaydetti.