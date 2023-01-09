Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı Kooperatif Şirketler eski Mukayyidi Kemal Deniz Dana, görevde olduğu dönemde soruşturmanın başlatıldığını, gelen bazı ihbarları değerlendirdiklerini bu kapsamda başlatmış oldukları soruşturmanın neticesinin yaşandığını söyledi.

Dana, konuyla ilgili şöyle devam etti:

"İddia odur ki, Kooperatifler Yasası'na aykırı kredi dağıtılmıştır. Bildiğim kadarıyla görevden alınma nedenleri budur. Kooperatifler sadece kişilere kredi verirler. Fakat Li-Koop'ta yapılan işlemler yasaya aykırı olarak şirketlere kredi verildiğini gösteriyor. Verilen kredilerde 50 bin Euro limitinin aşıldığı da görülüyor"

Öte yandan Kemal Deniz Dana, konunun yargıda olduğunu kaydetti.