Gündem Kıbrıs yeni kabinedeki isimlere ulaştı.
İşte Üstel'in belirlediği isimler.
Başbakan: Ünal Üstel
Maliye Bakanı: Özdemir Berova
İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle
Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek
Buna göre Alişan Şan, Ziya Öztürkler,İzlem Gürçağ ve Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.
41. Hükumet ise Cumhurbaşkanı imzalayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra göreve başlayacak.
İşte İsim İsim 41. Üstel Hükümeti
Başbakan: Ünal Üstel
Başbakan Yardımcısı Turizm Gençlik ve Spor Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırm Bakanı: Erhan Arıklı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Maliye Bakanı: Özdemir Berova (Alişan Şan'ın yerine getirildi)
İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz (Ziya Öztürkler'in yerine getirildi)
Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle (Dursun Oğuz'un yerine getirildi)
Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek (İzlem Gürçağ'ın yerine getirildi)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu (Hasan Taçoy'un yerine getirildi)