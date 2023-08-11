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41. Hükumet ise Cumhurbaşkanı imzalayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra göreve başlayacak.

Buna göre Alişan Şan, Ziya Öztürkler,İzlem Gürçağ ve Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.

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