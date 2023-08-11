Gündem Kıbrıs yeni kabinedeki isimlere ulaştı. 

İşte Üstel'in belirlediği isimler. 

Başbakan: Ünal Üstel

Maliye Bakanı: Özdemir Berova 

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle 

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek 

Buna göre Alişan Şan, Ziya Öztürkler,İzlem Gürçağ ve Hasan Taçoy kabine dışında kaldı. 

41. Hükumet ise Cumhurbaşkanı imzalayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra göreve başlayacak. 

İşte İsim İsim 41. Üstel Hükümeti 

Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı Turizm Gençlik ve Spor Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırm Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova (Alişan Şan'ın yerine getirildi)

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz (Ziya Öztürkler'in yerine getirildi)

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle (Dursun Oğuz'un yerine getirildi)

Öztürkler: Düzensiz göçle mücadele konusunda eylem planı hazırlanacaktır Öztürkler: Düzensiz göçle mücadele konusunda eylem planı hazırlanacaktır

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek (İzlem Gürçağ'ın yerine getirildi)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu (Hasan Taçoy'un yerine getirildi)