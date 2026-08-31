Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, açıklamasında olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için gemilerin yolcu ve yük taşımacılığı standartlarının geliştirilmesi, gerekli tedbirlerin istisnasız alınması gerektiğini belirten Arhun, kazanın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulmasını, ihmal, kusur ya da sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesini beklediklerini kaydetti.

Metin Arhun, "Soruşturma sonuçlarının şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması büyük önem taşıyor." dedi.