İşverenler Sendikası tarafından organize edilen ve Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşen yemekli toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Milletvekili Alişan Şan ile, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacı, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) Asbaşkanı Cemal Gülercan, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların ele alınması ve çözüm önerilerinin karşılıklı istişare içerisinde değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Arhun, kamu ile özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, iş dünyasının beklenti ve taleplerinin doğrudan yetkililerle paylaşılmasının sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, toplantının temel amacının iş dünyasının ortak görüş ve beklentilerini doğrudan Bakan Hasipoğlu’na aktarmak olduğunu belirterek, İşverenler Sendikası tarafından daha önce dile getirilen görüşlerin, toplantıya katılan sivil toplum ve ekonomik örgütlerin temsilcileri tarafından da paylaşıldığının görüldüğünü ifade etti.

Toplantıda ayrıca iş dünyasını yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı ve öneriler sunuldu.

İŞ DÜNYASININ ORTAK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Oda ve örgüt başkanları özellikle iş gücü maliyetleri ile hayat pahalılığını iş dünyasının öncelikli sorunları arasında göstererek, bu başlıklarda ortak görüşlerini ortaya koydu.

Toplantıda iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların karşılıklı istişare yoluyla ele alınması ve çözüm önerilerinin ilgili makamlarla değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda ekonomik gelişmeler, çalışma hayatı ve iş dünyasının gündemindeki sorunlar ele alınarak katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKAN HASİPOĞLU VE MİLLETVEKİLLERİNDEN DİYALOG VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, gerçekleştirilen görüş alışverişini önemli bulduğunu belirterek, iş dünyası ve ilgili örgütlerle kurulan bu diyaloğun sürdürülmesinin yararlı olacağı görüşünü dile getirdi.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, toplantıda gündeme getirilen ve iş dünyasını yakından ilgilendiren yasal çalışmaların takipçisi olacağını ifade etti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise iş dünyası ile kamu arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, sorunların karşılıklı istişare içerisinde ele alınmasının önem taşıdığını belirtti.