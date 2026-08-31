Polis Genel Müdürlüğü-İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 24-30 Ağustos arasındaki yangınlarda 1 milyon 79 bin TL zarar oluştu.

Yangınların 7'si elektrik kaynaklı kısa devre, 3'ü elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlar, 2'si söndürülmeden atılan sigara izmariti, 2'si ısınma, 1'i kişiler tarafından yakma, 1'i de yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Özel servis olayları ise şu şekilde: "Yangına karşı tedbir alma, araçların motor bölümünde ve apartman çatısında sıkışan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması"