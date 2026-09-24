Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yangınlara karşı toplumsal bilinci artırmak, olası yangınlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve alınabilecek önleyici tedbirler konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

İtfaiye Haftası, bu yıl 25 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü tarafından organize edilecek etkinlikler kapsamında İtfaiye Müdürü televizyon ve radyo programlarına katılarak bilgilendirmelerde bulunacak.

Tüm ilçelerde bilgilendirme stantları kurulacak

Hafta boyunca itfaiye ekipleri tarafından tüm ilçelerde belirlenen noktalara stantlar kurulacak ve yangınlara karşı alınabilecek önleyici tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtılacak.

Ülke genelindeki reklam panolarında yangınlara karşı uyarıcı görseller sergilenirken, ilkokul öğrencilerine yönelik yangın eğitimleri de düzenlenecek.

Ayrıca ağır hasta olan ve emekliye ayrılan itfaiye personeline ziyaretler gerçekleştirilecek.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

İtfaiye Haftası kapsamında 25 Eylül Cuma günü, PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kampanyaya kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar davet edildi.