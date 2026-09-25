-ÖZEL HABER-

İtfaiye Çavuşu Umut Davulcu ile İtfaiye Memuru Selçuk Civan Tabakçı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu. İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda yangınlara karşı alınması gereken önlemler, otel ve iş yerlerinde yürütülen eğitimler, araç ve ev yangınları, elektrikli araçların oluşturduğu yeni riskler ile İtfaiye Teşkilatı’nın çalışmaları ele alındı.

Davulcu: 39 işletmeye yangın eğitimi verdik

İtfaiye Çavuşu Umut Davulcu, Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) üzerinden yapılan başvurular doğrultusunda otel ve iş yerlerine yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda 39 işletmenin başvuruda bulunduğunu ifade eden Davulcu, özellikle Kartalkaya’daki otel yangınının ardından işletmelerin yangın güvenliği konusunda daha duyarlı hale geldiğini söyledi.

Otellerde verilen eğitimlerin işletmenin büyüklüğüne ve personel sayısına göre planlandığını kaydeden Davulcu, ekiplerin oluşturulmasının ardından yaklaşık bir hafta süren eğitimler gerçekleştirildiğini anlattı.

Eğitimlerin yalnızca teorik bilgilerden oluşmadığını vurgulayan Davulcu, sürecin sonunda yazılı sınavların gerçekleştirildiğini, ardından gerçek bir yangın yaşanıyormuş gibi senaryo hazırlanarak tatbikat yapıldığını söyledi.

Tatbikatlarda otel personelinin yangına ilk müdahale, söndürme ve kurtarma çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdiğini belirten Davulcu, otellerde toplam 1332 kişiye ulaşıldığını açıkladı.

“İtfaiye gelene kadar ilk müdahale çok önemli”

Davulcu, özellikle insanların toplu olarak bulunduğu otel ve işletmelerde yangına ilk müdahale ekiplerinin oluşturulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“İtfaiye olay yerine gelene kadar ilk ekibin müdahalesi çok önemli” diyen Davulcu, işletmelere bu ekipleri oluşturmaları yönünde çağrıda bulundu.

Otellerde yangınların özellikle mutfaklarda çıkabildiğini ancak odalarda da risk bulunduğunu kaydeden Davulcu, sigara ve elektrik kaynaklı kısa devrelerin başlıca tehlikeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Yangın eğitimi almak isteyen işletmelerin POLVAK’a dilekçeyle başvurabileceğini belirten Davulcu, eğitim çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Davulcu, otellere yönelik “Mavi Alev” sertifikası çalışması da hazırladıklarını belirterek, yapılan eğitim ve denetimlerle işletmelerin yangın güvenliği konusundaki durumunun belgelendirilebildiğini kaydetti.

Binalar daha yapılmadan projeler İtfaiyeye gidiyor

İtfaiyenin yalnızca yangın çıktıktan sonra müdahale eden bir kurum olmadığının altını çizen Davulcu, yapıların proje aşamasından itibaren yangın güvenliği açısından incelendiğini söyledi.

Binalar inşa edilmeden önce projelerin İtfaiyeye ulaştığını belirten Davulcu, yangın söndürme sistemlerinin, kaçış yollarının ve merdivenlerin projeler üzerinde değerlendirildiğini ifade etti.

İnşaat tamamlandıktan sonra da ekiplerin binaları yerinde kontrol ettiğini anlatan Davulcu, tespit edilen eksikliklerin ilgili yerlere bildirildiğini kaydetti.

“Ada genelinde 242 personelimiz var”

İtfaiye Teşkilatı’nda ada genelinde şu anda 242 personelin görev yaptığını açıklayan Davulcu, kadroların artırılması yönünde çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Personelin büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Davulcu, yangınla mücadelede yalnızca yüksek merdivenli araçlara sahip olmanın yeterli olmadığını söyledi.

Davulcu, “Amaç merdivenin ne kadar yüksek olduğu değil, binanın güvenli olmasıdır” diyerek yangın algılama sistemleri ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Yangın henüz büyümeden algılama sistemlerinin devreye girmesi ve ilk müdahalenin yapılmasının can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltabileceğini belirten Davulcu, “Yangında tedbir almak çok ama çok önemli. Önleyici tedbirlerin en başta alınması gerekiyor” dedi.

Elektrikli araç uyarısı: Dünya itfaiyeleri için büyük sorun

Davulcu, elektrikli araçların yangın açısından dünya itfaiyelerinin karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan biri haline geldiğini de söyledi.

Elektrikli araçlarda bulunan lityum bataryaların tutuşması halinde söndürmenin oldukça güç olduğunu kaydeden Davulcu, sıcaklığın bin derecenin üzerine çıkabildiğine dikkat çekti.

İtfaiye personelinin bu yangınlara karşı ayrıca eğitildiğini belirten Davulcu, elektrikli araç yangınlarında özel yangın örtülerinin kullanılmasının gündeme geldiğini söyledi.

Tabakçı: Bu yıl 566 yangın meydana geldi

İtfaiye Memuru Selçuk Civan Tabakçı ise bu yıl özellikle orman yangınları açısından korkulan tablonun yaşanmadığını söyledi.

Belediyelerin yol kenarları ve riskli alanlarda yaptığı temizlik çalışmalarının önemli katkı sağladığını belirten Tabakçı, yıl içerisinde 12 orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

Arazi yangınlarının ise 188’e ulaştığını belirten Tabakçı, bu yangınların önemli bir bölümünün yol kenarlarında başladığını ve atılan sigara izmaritlerinin önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl 514 yangın meydana geldiğini, bu yıl ise sayının 566’ya ulaştığını açıklayan Tabakçı, toplam yangın sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Araç yangınlarında dikkat çeken tablo

Son iki yıldır araç yangınlarının yaklaşık 150 civarında seyrettiğine işaret eden Tabakçı, yapılan incelemelerde araç yangınlarının yüzde 75’inin araç seyir halindeyken meydana geldiğini söyledi.

Araçların yalnızca yağ ve su kontrollerinin yapılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Tabakçı, bakımların eğitimli ve yetkili kişiler tarafından yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ülkedeki yüksek hava sıcaklıklarının da riski artırdığını ifade eden Tabakçı, kapalı bir aracın içerisindeki sıcaklığın 60-65 dereceye kadar çıkabildiğini söyledi.

Tabakçı, kısa devrelerin de araç yangınlarının önemli nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.

“Powerbank, parfüm ve su şişesini araçta bırakmayın”

Tabakçı, vatandaşların araç içerisinde bıraktıkları bazı eşyaların da ciddi yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

Bu yıl powerbank kaynaklı olaylarla karşılaştıklarını belirten Tabakçı, araç içerisinde bırakılan telefon, çakmak ve parfüm gibi ürünlerin sıcak havalarda tehlike yaratabileceğini söyledi.

Cam su şişelerinin dahi güneş ışığını belirli bir noktaya yoğunlaştırarak risk oluşturabileceğini kaydeden Tabakçı, özellikle ön göğüs ve koltukların üzerinde bu tür eşyaların bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

“Olmaz dediğiniz şeyler oluyor” diyen Tabakçı, vatandaşlara araç içerisinde parfüm, çakmak, elektronik cihaz ve benzeri ürünleri bırakmamaları çağrısı yaptı.

Yangın tüpünde gösterge mutlaka yeşilde olmalı

Araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurmanın tek başına yeterli olmadığını söyleyen Tabakçı, cihazın nasıl kullanılacağının da öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Araçlarda en az 1 kilogramlık yangın söndürme cihazı bulunmasını öneren Tabakçı, 2 kilogramlık cihazların daha etkili olabileceğini söyledi.

Cihaz üzerindeki manometrenin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Tabakçı, göstergenin yeşil alanda bulunmasının önemini vurguladı.

Yangın söndürme cihazının içerisinde bulunan azot gazının tozun dışarı atılmasını sağladığını belirten Tabakçı, cihaz ağır görünse dahi yeterli basınç bulunmaması durumunda çalışmayabileceği uyarısında bulundu.

Araç yanıyorsa kaputu tamamen açmayın

Tabakçı, araç yangınlarında vatandaşların yaptığı en tehlikeli hatalardan birinin kaputu tamamen açmak olduğunu söyledi.

Yangın sırasında araç güvenli bir noktaya çekildikten sonra motorun durdurulması ve el freninin çekilmesi gerektiğini belirten Tabakçı, aracın kuru otların bulunduğu bir alana veya başka araçların hemen yanına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Yangın motor bölümündeyse kaputun tamamen açılmaması gerektiğini vurgulayan Tabakçı, kaputun hafifçe aralanarak yangın söndürme cihazının buradan uygulanmasını önerdi.

Kaputun tamamen açılması halinde yangının yoğun şekilde oksijenle buluşacağını anlatan Tabakçı, bunun alevlerin hızla büyümesine yol açabileceğini söyledi.

Araç içerisindeki yangınlarda da benzer yöntemin uygulanması gerektiğini belirten Tabakçı, kapıların tamamen açık bırakılması yerine hafifçe aralanarak söndürücü uygulanmasını ve ardından tekrar kapatılmasını önerdi.

Tabakçı, “Tüm olay oksijen. Bizim nasıl oksijene ihtiyacımız varsa yangının da buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

İtfaiyede yeni şubeler ve kadro genişlemesi gündemde

İtfaiye Teşkilatı’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik projelerin bulunduğunu belirten Tabakçı, personel kadrosunun genişletilmesi ve yeni şubelerin açılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Nüfus arttıkça hem personel hem de şube sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Tabakçı, araç konusunda ise ciddi bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.

Her bölgede yüksek binalara müdahale edebilecek yangın merdivenlerinin bulunduğunu söyleyen Tabakçı, İtfaiyenin görev alanının yalnızca şehir yangınlarıyla sınırlı olmadığını hatırlattı.

Ekiplerin orman ve arazi yangınlarının yanı sıra trafik kazaları ve araç içerisinde sıkışma gibi olaylara da müdahale ettiğini kaydetti.

Kartalkaya sonrası mevcut binaların denetimleri de yapılıyor

Tabakçı, özellikle Kartalkaya’daki otel yangınının ardından mevcut binalara yönelik denetimlerin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Risklerin azaltılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla yasal çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tabakçı, yeni projelerde engellilere yönelik yangın asansörlerinin de yer aldığını belirtti.

Elektrik kesildiğinde jeneratörle çalışabilecek özel yangın asansörlerinin özellikle yeni otel ve binalarda önem taşıdığını söyleyen Tabakçı, bunların yeni düzenlemelerde de yer aldığını kaydetti.

“Tümsekler itfaiye araçları için büyük risk”

Acil müdahalelerde yollardaki yüksek tümseklerin itfaiye araçları açısından ciddi risk oluşturduğunu da belirten Tabakçı, bazı tümseklerin yasal yüksekliğin üzerinde olduğunu söyledi.

Buna karşın vatandaşların itfaiye araçlarına yol verme konusunda oldukça duyarlı davrandığını belirten Tabakçı, emniyet şeridi bulunmayan yollarda bile sürücülerin hızlı şekilde yol açtığını ifade etti.

Tabakçı, acil müdahale araçları açısından emniyet şeritlerine daha fazla ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

Elektrikli araçlarda yaklaşık 1 tona ulaşan batarya riski

Tam elektrikli araçların ülkede giderek yaygınlaştığını belirten Tabakçı, bu araçların bataryalarının genellikle aracın alt kısmında bulunduğunu ve darbe aldığında yangın riski taşıdığını söyledi.

Hibrit araçlarda batarya miktarının daha az olduğunu ancak yine de risk bulunduğunu kaydeden Tabakçı, tam elektrikli araçlarda batarya ağırlığının yaklaşık 1 tona kadar ulaşabildiğine dikkat çekti.

Evden çıkarken fişleri çekin

Tabakçı, ev yangınlarına karşı da vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Evden uzun süreli çıkıldığında mümkün olduğunca yalnızca gerekli soğutucu cihazların çalışır durumda bırakılmasını öneren Tabakçı, telefon şarj cihazları ve adaptörlerin sürekli prizde bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Modem adaptörlerinin de arıza yapabileceğini ve yakınındaki perde gibi yanıcı malzemelerin tutuşmasına neden olabileceğini belirten Tabakçı; fön makinesi, ütü, tost makinesi ve su sebili gibi elektrikli cihazların kullanılmadığı zamanlarda prizden çıkarılmasını tavsiye etti.

Cep telefonlarının yatak üzerinde şarj edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Tabakçı, özellikle uzun süre evde bulunulmayacaksa gereksiz elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesinin yangın riskini azaltacağını ifade etti.

Her iki itfaiye görevlisi de yangınla mücadelede en etkili yöntemin yangın çıktıktan sonra müdahale etmekten önce, yangının çıkmasını ve büyümesini engelleyecek tedbirleri almak olduğuna dikkat çekti.