İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen ''İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı''na katılarak konuşma yaptı.

İKTİDARA ELEŞTİRİ: KURŞUN BİZE ATILIYOR MAĞDUR OLAN YİNE ONLAR

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşunları hatırlatan Akşener, ''Kurşun bize atılıyor mağdur olan yine onlar oluyor. Güler misin ağlar mısın?'' dedi.

İktidarı deprem üzerinden eleştiren Meral Akşener, ''Büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. İnsanlarımızı yaşatamadılar. Recep Bey çıktı 'Kader planı.' dedi. Hatay'da daha da ileri gittiler 'Bu depremde rahmet var.' dediler.'' diye konuştu.

''3 BİN MADDELİK SEÇİM BEYANNAMEMİZİ HAZIRLADIK''

3 bin maddelik seçim beyannamesi hazırladıklarını belirten Akşener, ''Diğer beyannamelerden çok temel bir farkı var; kişiye özel olarak hazırladık. Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Çünkü adalet devletin merhametli eli, milletine hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir.'' ifadesini kullandı.

ADALET, KADIN VE EĞİTİM VURGUSU

Meral Akşener, kadın hakları ve eğitime de öncelik vereceklerini söyleyerek şöyle devam etti:



''Bu eğri düzene dur diyeceğiz. Bugün sadece bazı çocukların sahip olduğu fırsatlara tüm çocuklarımızın sahip olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu arkadaşlar 21 yıl boyunca yapamadıklarını bu sene mi yapacaklar? Dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine sokamadıkları Türkiye'yi şimdi mi yükseltecekler? Yapamazlar, beceremezler çünkü öncelikleri farklı.''