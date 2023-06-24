Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, dün saat 20.40'ta Kılıçaslan bölgesinde M.G.’nin (E-49), kirasında bulunan tarlayı traktörle sürdüğü sırada, tarladaki anızları izinsiz olarak yaktığının tespit edildiğini, söz konusu şahısın tutuklandığını açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.