Minareliköy’de meydana gelen “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Hareket” ile “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan B.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru A.O., mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde ithal izni alınmamış ilaçlar bulunduğu yönünde bilgi ulaştığını söyledi. Bunun üzerine aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile İlaç ve Eczacılık Dairesi personelinin iş yerine giderek kontrol yaptığını belirten polis, aramada ithal izni bulunmayan 5 paket Durolane, 3 paket Orthoflex Forte, 1 paket Orthoflex One, 1 paket Orthoflex Tendon ve 4 paket Orthoflex Gel bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti.

3 hastaneye 301 bin TL’lik satış

Yürütülen ileri soruşturmada B.Ç.’nin toplam 32 adet Durolane, Orthoflex Forte, Orthoflex One, Orthoflex Tendon ve Orthoflex Gel ürününü yetkili makamlardan izin almadan KKTC’ye ithal ederek satışa sunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Polis, zanlının KKTC’de bulunan 3 hastaneye toplam 301 bin TL ve 1165 Euro değerinde 23 iğne ve ilaç sattığının belirlendiğini açıkladı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde görevli eczacıdan alınan ifadeye de değinen polis, emare olarak alınan iğne ve ilaçların yalnızca daireye kayıtlı ecza depoları ve eczanelerin gerekli izinleri alarak ithal edip satabileceğini söyledi.

Konu şirketin ise İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne kayıtlı olmadığı belirtildi.

Suçlarını kabul eder nitelikte ifade verdi

Polis, söz konusu suçların 10 milyon TL para cezası, 6 ay hapis cezası veya her iki cezayı öngördüğünü kaydetti.

B.Ç.’nin suçlarını kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., B.Ç.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı. Zanlının haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verildi.

B.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.