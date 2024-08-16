Manisa ve Çanakkale’de orman yangını Manisa ve Çanakkale’de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Vali Elban: 1 köyümüzü tahliye ettik

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme çalışmlarına dair son bilgileri paylaştı. Vali Elban şöyle konuştu: 

"Şu an saatte hızı 80 km'yi bulan bir rüzgar olduğu için zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz. Yangını söndürmek için yoğun gayret var. Yangın 4-5 bölgede devam ediyor. Şu an için çok büyük bir risk yok. Yoğun şekilde çabalarımız devam ediyor. 1 köyümüzü tahliye ettik. Bölgedeki bir kısım evleri de tahliye ettik. Bu sabah itibariyle bölgemizde 6 yangın vardı. 5'i söndürüldü."