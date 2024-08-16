İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Vali Elban: 1 köyümüzü tahliye ettik

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme çalışmlarına dair son bilgileri paylaştı. Vali Elban şöyle konuştu:

"Şu an saatte hızı 80 km'yi bulan bir rüzgar olduğu için zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz. Yangını söndürmek için yoğun gayret var. Yangın 4-5 bölgede devam ediyor. Şu an için çok büyük bir risk yok. Yoğun şekilde çabalarımız devam ediyor. 1 köyümüzü tahliye ettik. Bölgedeki bir kısım evleri de tahliye ettik. Bu sabah itibariyle bölgemizde 6 yangın vardı. 5'i söndürüldü."