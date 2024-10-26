İzmir'de yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, 23 Ekim sabahı doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabına 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası'nın yatırıldığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti. Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi.

Aklının bulandırılmasını istemediği için durumu önceden kimseye söylemediğini aktaran Özkan Aydik, bankaya parayı iade ettikten sonra durumu ailesine ve komşusuna izah etti. Büyük tedirginlik yaşayan Özkan Aydik, komşusu Uğur Karaca'nın tavsiyesi üzerine durumu kamuoyuna da açıklamak istedi. Dürüst vatandaş, daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

'Haram para olduğu için bankaya iade ettim'

Büyük bir şok yaşadığını söyleyen Özkan Aydik, haram para olduğu için miktarın tümünü iade ettiğini söyledi. Aydik, "Doğalgaz faturamı ödemek için mobil bankacılık uygulamama girdiğimde hesabımda 23 milyon liranın üzerinde bir paranın olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve bu paranın nereden geldiğini sordum. Cevap alamayınca da hemen bankanın yolunu tuttum ve durumu izah ettim. Birkaç telefon görüşmesi yaptılar ve daha sonra ben gelen paranın tamamını, haram para olduğu için bankaya iade ettim" diye konuştu.

Paranın nereye gidip nereden geldiğini öğrenmek istiyor

Özkan Aydik, "Ben bankaya gidip parayı iade edene kadar kimseye bu olaydan bahsetmedim belki aklımı bulandırırlar diye. Nasıl bir vatandaş gişeden para ödüyorsa o şekilde iademi yaptım. Sonra da hiç kimse gelip bu para nereden geldi diye sormadı banka yetkililerinden. Şüpheye girdim ve durumu komşuma izah ettim. Yani bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti; onu öğrenmek istiyorum. Paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi bana banka yetkilileri. Tedirgin oldum ve buradan da şimdi polis merkezine gidip durumu bildireceğim" açıklamasında bulundu.