Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı sırada Tahtalı Barajı'na düştüğünü açıkladı.

YÜZEREK KARAYA ÇIKTI

Mürettebattın 4 kişi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bir kişi yüzerek karaya çıktı.

Gece boyunca devam eden 3 kişiyi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla tekrar hız kazandı.

Bölgede jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin hem karadan hem havadan arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları da yine havadan ve karadan devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yakıt ikmali yaptıktan sonra suyunu almak için buraya yönlendi. 23.53 itibariyle helikopterle bağlantı koptu. Kazaya uğradığı tespit edildi. Ekipler bölgeye sevk edildi.

3'ü Kırgız uyruklu 4 mürettebat vardı. İlk etapta Kırgız uyruklu personelden bir kişi kurtarıldı. Hayati tehlikesi yok. Sabahın ilk ışıklarına kadar arama kurtarma çalışmaları sürdü. Helikopterin yeri tespit edildi. Ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu an için kesin bir bilgi verilemiyor. Bu aşamadan sonra helikopterin karaya çıkartılması sağlanacak. Çalışmaları anbean takip ediyoruz."