Rogers'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Bakanlar Kurulu dün itibarıyla gene şeffaflıktan uzak, güven vermeyen bir yasa gücünde kararname yayınladı. Oysa bir gün önce açıklanan Bakanlar Kurulu kararıyla uzun zamandan sonra hepimiz Mağusa’ya bir kapalı spor salonu yapılmasını da içeren kararları alkışlamıştık. Her gün yeni istihdam yapmaktan kaçınmayan, görevden alma ve atamalarla kamunun sırtındaki yükü her geçen gün artıran hükümetin, dün açıklanan yasa gücünde kararname ile ‘Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla” halkın gelirinden kesinti yapmayı planladığını görüyoruz. Bu paranın nereye harcanacağı da o kadar belirsiz ve yuvarlak şekilde yazılmış ki, mevcut zihniyetle bu hükümetin toplanacak gelir ile neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum.
Halkımız, depremin olduğu günden beridir dayanışmanın en güzel örneğini ortaya koymuştur. Bundan sonra da dayanışmaktan kaçınmayacaktır. Devletin bu felaket ile ilgili ayıracağı bütçe, bütçeyi nereye harcayacağı ile ilgili net bilgiler ve ihtiyaç duyacağı ek bütçeyi şeffaflıkla açıklanması durumunda tüm vatandaşlarımızın kendi maddi imkanları doğrultusunda en fazla katkı koyacağından şüphem yoktur. Bunu yapmayıp da, eğitimin itfaiyenin öncelik olmadığını baştan açıklayan muallak ifadelerle yazılmış, asgari ücretli de dahil, halkın cebine elini sokan bu kararname hükümetin samimiyetsizliğin en net örneğidir.
Elini vatandaşın cebine uzatmadan önce hükümet, ihtiyaçları net olarak belirleyen öncelik listesini halkla paylaşıp bir yol haritası açıklamalıdır. O zaman eminin ki vatandaşımız kendisi gönüllü olarak bağış yapmaya koşacaktır.
Mevcut durumda tek aklıma gelen cümle: ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Devletin itibarını daha fazla sarsmayı bırakın artık, düşün yakamızdan.
Bu halk size güvenmiyor.
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