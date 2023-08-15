Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Honşu bölgesindeki Kii Yarımadası'na ulaşan tayfunun, ülkenin doğusu ve kuzeyindeki Hokkaido'ya doğru yönelmesinin beklendiğini bildirdi.

Tayfun nedeniyle nehirler taştı, binalar hasar gördü ve trafik felç oldu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK; Hyogo, Osaka, Kyoto, Şiga ve Wakayama vilayetlerinde etkisini gösteren tayfun nedeniyle 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tayfunun vurduğu bölgelerdeki yerel belediyeler, 230 binden fazla bölge sakinini daha güvenli binalara sığınması konusunda uyardı.

Kyodo News'in haberine göre, tayfun yüzünden seferlerin iptal edilmesiyle yaklaşık 650 kişi Osaka vilayetindeki Kansai Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Central Japan Railway Co. (JR Tokai) ve Batı Japonya Demir Yolları (JR West), Osaka vilayetindeki yüksek hızlı tren seferlerini kaldırdı.

Japonya'nın en büyük iki hava yolu şirketi Japonya Hava Yolları (JAL) ile All Nippon Airways (ANA) firmaları, ülkenin batısı kalkışlı ya da batısı varışlı 560’tan fazla uçuşu iptal etti.