Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3’lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4’lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, sarı-lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu.

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

Jorge Jesus: "Çok hata yaptık. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten bizdik. 2-3 pozisyonumuz var. Galatasaray seken toptan golü kolayca buldu. 2-0 ve kırmızı kart sonrasında işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı."

"SORUMLU BENİM"

Jorge Jesus: "Sorumlu benim. Ne başkanımız ne futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Bugün aldığımız galibiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Suçlu varsa benim."

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

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Jorge Jesus: "Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez 1 kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem. Ben daha önce böyle bir şey görmedim"