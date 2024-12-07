Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho derbiyi ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"MİNİMUM BERABERLİĞİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Jose Mourinho açıklamasında, "Bizler için belirleyici oldu. Güzel bir maç oldu. İyi bir hakem yönetimi vardı. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden kontrol etti. Beğendim performansını. Takımım saha içinde mükemmel olmasa da daha iyi taraf olduğunu düşünüyorum. Onların bir tane girmiş olduğu net pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. Çizgiden çıkan ve Dzeko'nun direği vardı. Minimum beraberliği hak ettiğimiz düşünüyorum. Onlar da tehlike yarattılar. Maç bizim elimizdeydi. Oyuncularımı eleştiremem saha içindeki tutumdan dolayı. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama Futbol maalesef böyle. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mourinho ayrıca, "Sonuçta bu maç 3 puan ve her 3 puan önemlidir. Rakibimizle fark üç puan. Yarın bu 4,5 veya 6 olabilir. Şampiyonluk mücadelesinin içindeyiz. Kazanmak için buraya gelmiştik. Sonucu korumaya çalışmıyorduk. Dürüstçe söylemem gerekirse kazanmak için daha fazlasını yapan taraf kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.