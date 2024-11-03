Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, 90+12'de Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

Jose Mourinho maçın ardından açıklamasında; "Maçın adamı Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen adam. Sahadaki hakem sadece bir çocuk. Atilla Karaoğlan ise maçın adamı. Onu bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz. VAR olarak da istemiyoruz. Sahada da istemiyoruz. Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylenmişti bana ve ben buna inanmamıştım. Daha da kötüymüş." dedi.

Jose Mourinho açıklamasında; "Karşımızda iyi bir takım vardı ve iyi mücadele ettiler ancak biz sisteme karşı oynuyoruz. Bunları söylerken tüm Fenerbahçe taraftarı adına konuşuyorum. Bu yüzden coşkulu bir kutlama yaptık. Bana gelmeden önce hikayenin yarısını anlatmışlar. Tamamını anlatsalardı, gelmezdim." sözlerini sarfetti.

JOSE MOURINHO: "HAKEM KAHVE Mİ İÇİYORDU?"

Jose Mourinho sözlerinin devamında; "Sistem daha da güçlü üzerimize gelirse, sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan hareket mesela. VAR hakemi o sırada kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Ya da bizim lehimize penaltı vermesi gereken pozisyonda çay mı içiyordu? O yüzden mi görmedi? Ben buralı değilim. Siz Türklerin bunları konuşması gerekiyor. Ben değil. Yıllarca olan haksızlıkları sizin konuşmanız gerekiyor. Biz temiziz." ifadelerini kullandı.