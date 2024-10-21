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"İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.

Siyah-beyazlılar İngilizce hesabının hacklendiğini açıkladı ve şunları ekledi:

Ancak Torino ekibi yaptığı açıklamada resmi İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.

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