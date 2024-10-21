Seri A devi Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu.
'Arda Güler Juventus'a transfer oldu' paylaşımı yapıldı
Ancak Torino ekibi yaptığı açıklamada resmi İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.
'Hesabımız hacklendi'
Siyah-beyazlılar İngilizce hesabının hacklendiğini açıkladı ve şunları ekledi:
"İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.