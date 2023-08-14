GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Kabine değişikliğini değerlendiren Manavoğlu, “Uzun bir süredir Ünal beyin yapmak istediği bir değişiklikti. Belki de 5-6 aydır bunu konuşuyoruz. Kimlerin görevden alınacağı netleşmişti ama yerlerine kimlerin geleceği netleşmemişti. Ünal Bey muradına Cuma günü erdi. Bu değişikliğin esas sebepleri için kulislerde çok çeşitli şeyler konuşuluyor. Görevden alınan kişilerin neden görevden alındığının açıklanması kamuoyunu aydınlatacaktır. Çünkü bu konuda çok çeşitli iddialar var” dedi.

Manavoğlu, “Bakanlıklar değişse de kurumsal hafıza her zaman vardır. Ancak bakanların değişmesiyle birlikte yapılan atamalar kurumsal hafızayı zedeliyor. Öyle bir nikâh kıyılmış ki bürokratlar ve partileri arasında yeni gelenin başarısız olmasını istiyorlar ve seni aşağı çekiyorlar. Farklı partiler bakanlıklara geldiğinde bunlar yaşanıyor. Ama burada enteresan olan bazı bakanlıklardaki al gülüm ver gülüm durumları nedeniyle bakanların iki dudağı arasında oluyor bazı şeyler. Belli ki başbakan işleyişten memnun değildi. UBP’den çıkan arkadaşların herkese mavi boncuk dağıtmak gibi bir huyları vardır, vatandaş işinin olacağını düşünür ancak oyalanır. Haliyle de işi görülmeyen vatandaş da şikâyetçi oldu” ifadelerini kullandı.