6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı. Yapılacak olan ikinci Kabine toplantısının gündemi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 14.00'da başlayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni Kabine'nin ikinci toplantısında ekonomik gelişmeler gündemde olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammında toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI İÇİN YENİ FORMÜL

Depremden etkilenen 11 ilde konut yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Cumurbaşkanı Erdoğan'a sunacakları yeni formülle konutların teslimatını daha kısa sürede yapacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.