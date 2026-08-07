Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Davulcu, 2024-2026 yılları arasında şirkette kamyon şoförü olarak çalışan zanlı hakkında, şirkete ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı yönündeki şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahındaki araç park alanında yapılan aramada çeşitli ebatlarda elektrik kablolarının bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde, işten arta kalan kabloları şirkete geri götürmediğini söylediğini aktaran polis, yürütülen araştırmada zanlının iki farklı tarihte iki kez kablo sattığının da tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Mahkeme, O.Y.'nin yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırmasına, 800 bin TL'lik bir kefalet senedi imzalatılmasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına karar vererek tutuksuz yargılanmasına emir verdi.