Girne Kaza Mahkemesinde karara bağlandı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç sanık aleyhinde açıkladığı kararda ülkede ciddi derecede kaçak iş gücü ve kaçak yaşam süren kişi olduğunu ve toplum huzurunu bozduğunu belirtti.

Yargıç, bu tür suçlara hoş görü ile bakılamayacağının altını çizdi. Sanığın ülkeye yasal olarak çalışmak için geldiğini ancak iş yerine haber vermeden ayrıldığını ve kaçak olarak çalışmaya başlayarak suç işlediğini kaydeden yargıç, bu yolu seçmesini aleyhinde değerlendirdikten sonra suçlu bulup 45 gün hapis cezası ile mahkum ettiğini açıkladı. Sanık tutukluluk süresinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.