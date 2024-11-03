Polisten yapılan açıklama şöyle:

"02.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Ledra Palas Kara Geçiş kapısında polis tarafından yapılan denetimler neticesinde; GKRY Bölgesinden gelerek KKTC’ye giriş yapan A.Ş.(K-55), Ö.G.(K-62) ve F.G.T.(K-66)’nın tasarruflarındaki poşetlerde yapılan kontrolde KKTC’ye ithali yasak olan toplam 26 kilogram ağırlığında et ile kıyma, G.Y.(K-43)’nin tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde toplam 21 kilogram ağırlığında et, O.A.(E-75)’nın tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde ise toplam 11 kilogram ağırlığında et tespit edilmiştir. Bahse konu şahısların her birine Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."