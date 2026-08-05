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Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, M.A.'nın ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirterek, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının tutuklanmasının ardından mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresinde olay yerine götürülerek geçtiği güzergâhın tespit edildiğini ifade eden polis, M.A.'nın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada M.A.'nın Akıncılar bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kaçak yollarla giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Kapuş, zanlının 31 Temmuz 2026 saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye giderek teslim olduğunu söyledi.

Özersay, DAÜ-SEN yetkilileriyle bir araya geldi

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