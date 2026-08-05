Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Kapuş, zanlının 31 Temmuz 2026 saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye giderek teslim olduğunu söyledi.
Polis, yürütülen soruşturmada M.A.'nın Akıncılar bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kaçak yollarla giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.
Zanlının tutuklanmasının ardından mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresinde olay yerine götürülerek geçtiği güzergâhın tespit edildiğini ifade eden polis, M.A.'nın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini söyledi.
Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, M.A.'nın ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirterek, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.