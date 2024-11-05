Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.11.2024 tarihinde, saat 02.40 sıralarında, Gazimağusa’da Bülbül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, gürültü yapıldığı üzerine alınan şikayet doğrultusunda konu adresin polis tarafından ziyaret edildiği sırada, söz konusu ikametgahta kalmakta olan ve KKTC’de izinsiz ikamet eden A.A.O.(E-26)’nun polisten kaçmak maksadıyla, 13.50 metre yükseklikten aşağıya atlayarak apartman önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek yaralanmıştır.

Olayda yaralanan A.A.O. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.