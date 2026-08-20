Kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

19 Ağustos 2026 tarihinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.